در مراسم جشن ستارگان شهرستان کبودراهنگ از دانش آموزانی که در آزمون سراسری امسال رتبههای برتر را کسب و به دانشگاه راه یافتهاند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال از این شهرستان بیش از ۷۰۰ نفر از دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاهها شدهاند
رئیس آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ گفت: دانشآموزان شهرستان کبودراهنگ در کنکور سراسری ۱۴۰۴ با پشتکار مثالزدنی و تلاش مستمر معلمان، مدیران و خانوادهها توانستند با رشد چشمگیر ۶۰ درصدی، افتخاری تازه در قبولی دانشگاههای دولتی رقم بزنند.
سید صالح اسدی رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان با اعلام نتایج عملکرد دانشآموزان در کنکور سراسری امسال گفت: در آزمون ۱۴۰۴، ۱۱۲۳ نفر از دانشآموزان کبودراهنگ در رقابت علمی بزرگ کشور حضور یافتند که از این تعداد، ۶۵۵ نفر دانشآموز دختر و ۴۶۸ نفر دانشآموز پسر بودند.
وی افزود: از مجموع داوطلبان، بیش از ۷۰۰ نفر موفق به کسب مجوز انتخاب رشته شدند که این رقم خود بیانگر رشد سطح علمی و ارتقای کیفی آموزش در مدارس شهرستان است.