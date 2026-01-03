پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : از فردا روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز سامانه بارشی ضعیف سبب رگبارهای نقطهای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارشهای پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد.
وی افزود : از فردا روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد. همچنین تا اواسط هفته وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
سبزه زاری گفت : طی امروز و فردا سرعت وزش بادها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق جنوبِ شرقی و مرکزی بصورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود و احتمال تاثیر گرد و خاک در این مناطق وجود دارد. شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۴ و دهدز با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۳.۱ و کمینه دمای ۱۲.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.