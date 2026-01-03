پخش زنده
نخستین برنامه ملی «سفیر» با محوریت مالکیت فکری، به همت کانون مدیریت داراییهای فکری و با مشارکت کارشناسان ۳۳ دانشگاه و پارک علم و فناوری کشور، در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،. برنامه سفیر شامل دورههای آموزشی حضوری و مجازی در حوزه مالکیت فکری بوده و با رویکردی ساختاریافته و نوآورانه اجرا میشود و با هدف ارتقای دانش حرفهای و توان تخصصی کارشناسان مالکیت فکری در دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری طراحی شده است.
کانون مدیریت داراییهای فکری از طریق ارائه محتوای آموزشی تخصصی در تلاش است تا ضمن تقویت دفاتر مالکیت فکری مستقر در مراکز علمی و فناوری کشور، ظرفیت کارشناسان فعال در این حوزه را افزایش دهد.
در جریان این رویداد، شرکتکنندگان ضمن حضور در نشستهای تخصصی، با آخرین خدمات، تسهیلات و آییننامههای کانون مدیریت داراییهای فکری آشنا شدند.
این برنامه زمینهای مناسب برای شبکهسازی حرفهای میان کارشناسان و توسعه همکاریهای ملی در حوزه مالکیت فکری فراهم میکند.