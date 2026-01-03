به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: همزمان با میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، بزرگداشت روز پدر و مرد و سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، این پویش به یاد ایشان، در ۱۷ شهرستان گیلان، همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

کامیارمرزبانی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، به نیت ۶۳ سال عمر با برکت سردار حاج قاسم سلیمانی، در هر شهرستان ۶۳ نهال از گونه‌های متنوع هیرکانی کاشته خواهد شد و این پویش در خیابان باهنر و میدان شهید مدافع حرم سعید مسافر در شهر رشت با همکاری شهرداری این شهر برگزار شد.

وی گفت: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، با هدف تقویت پوشش گیاهی، حفظ منابع طبیعی و ارتقای فرهنگ محیط زیست که از منویات مقام معظم رهبری است مانند سال‌های گذشته، با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در نقاط مختلف ایران اجرایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این پویش، گفت: این برنامه علاوه بر افزایش پوشش گیاهی و حفظ منابع طبیعی، فرصتی است تا مردم با نیت و یاد سردار سلیمانی، سهمی در حفظ طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری داشته باشند چرا که هر نهال کاشته شده، پیام‌آور عشق به وطن، طبیعت و یاد این شهید بزرگ خواهد بود.