مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با خروج سامانه بارشی و کاهش پوشش ابر، جریانات شمالی سبب کاهش محسوس دما میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد قربانپور، با اشاره به خروج سامانه بارشی از استان، از کاهش محسوس دما، پایداری جوی و تداوم هوای سرد دراوایل هفته جاری خبر داد.
وی همچنین گفت: تا اواخر وقتشب گذشته با قرارگیری آذربایجانغربی در دامنه فعالیت ناوه، بارش برف و باران بهویژه در نوار جنوبغربی ادامه داشت.
قربان پور ادامه داد: از روزگذشته با تقویت یک توده هوای با فشار بالا که در ارتفاعات میانی جو شکل گرفته، جو استان به طور کامل آرام و پایدار خواهد شد، این شرایط آرام و بدون تغییر، تا اواسط هفته جاری در سراسر منطقه ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به یخبندان و سرمای شدید، شهروندان استان توصیهها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و ضمن مدیریت مصرف حاملهای انرژی، در ترددهای شهری و جادهای احتیاط لازم را به عمل آورند.