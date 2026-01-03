پیشبینی حضور بیش از ۵۰ هزار گردشگر در جشنواره گل نرگس خفر
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خفر از اجرای جشنواره گل نرگس در این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خفر از اجرای جشنواره گل نرگس در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود بیش از ۵۰ هزار گردشگر از سراسر کشور در این جشنواره حضور یابند.
علیاصغر طاهری باباناری گفت: جشنواره گل نرگس شهرستان خفر از ۹ دیماه در فضایی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با عنوان بوستان غدیر شهر بابانار آغاز شده و تا ۱۳ دیماه، همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر افزود: این جشنواره که هفتمین دوره برگزاری آن است، شامل بیش از ۱۵۰ غرفه عرضه گل نرگس، صنایعدستی، محصولات خانگی، غذاهای بومی و محلی، محصولات کشاورزی و بخشهای آموزش و ترویج است.
طاهری باباناری با اشاره به استقبال گسترده گردشگران اظهار کرد: پیشبینی میشود بیش از ۵۰ هزار گردشگر از سراسر کشور از این جشنواره بازدید کنند و میزان فروش شرکتکنندگان در این دوره به بیش از ۵۰ میلیارد ریال برسد که نقش مهمی در رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه صنعت گردشگری شهرستان دارد.
وی بیان کرد: شهرستان چهارفصل خفر با برگزاری ۶ رویداد گردشگری و مذهبی در طول سال، توانسته است زمینه جذب گردشگران را فراهم کرده و گامی مؤثر در معرفی ظرفیتها و محصولات نوبرانه این شهرستان بردارد.