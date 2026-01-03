دبیر جشنواره فیلم فجر در آیین رونمایی از پوستر این رویداد فرهنگی، علی نصیریان را یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ فرهنگ و هنر کشور دانست و گفت: تصویر این هنرمند برجسته، بن‌مایه طراحی پوستر جشنواره امسال قرار گرفته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منوچهر شاهسواری در آیین رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر با اشاره به انتخاب چهره علی نصیریان برای طراحی پوستر جشنواره گفت: خوشحالم که امسال تصویری از بزرگان سینما که می‌توان او را در تاریخ فرهنگ و هنر کشور معادل «تخت جمشید» دانست، محور و بن‌مایه طراحی پوستر جشنواره فیلم فجر قرار گرفته است.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه این هنرمند پیشکسوت افزود: علی نصیریان برای همه ما الگوی اخلاق، تعهد و هنرمندی است و سال‌هاست که نام او با فرهنگ و هنر ایران گره خورده است.

دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: نصیریان حال و احوال ویژه‌ای نسبت به این سرزمین دارد و «ایران» همواره در گفتار و رفتار او حضوری پررنگ داشته و هرگز از زبانش نمی‌افتد؛ ویژگی‌ای که او را به چهره‌ای ماندگار و الهام‌بخش برای نسل‌های مختلف هنرمندان تبدیل کرده است.

آیین رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و اصحاب رسانه امروز برگزار شد.