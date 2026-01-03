فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری یک نفر مخل نظم و امنیت عمومی که با ایجاد رعب و وحشت، آرامش شهروندان را برهم زده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر عربده‌کشی و ایجاد ناامنی توسط یکی از افراد سابقه‌دار در سطح شهرستان اسفراین، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و شناسایی متهم، با هماهنگی مرجع قضایی در قالب اجرای یک طرح ضربتی، این فرد را که در وضعیت عادی قرار نداشت، در سطح شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ قائمی‌نژاد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.