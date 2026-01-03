پخش زنده
انحراف تانکر بنزین در جاده جهرم-شیراز پس از ۹ ساعت تلاش نیروهای امدادی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم گفت: در تماس تلفنی از سوی شهروندان انحراف از مسیر و جداشدن تانکر ۳۳ هزار لیتری بنزین از کشنده در مخک به آتشنشانی مخابره شد.
محسن عشایری افزود: بلافاصله گروه اطفایی-امدادی سازمان آتش نشانی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم به محل حادثه اعزام شد.
او ادامه داد: خوشبختانه تانکر به طرز معجزهآسایی بدون هیچگونه نشتی در گل فرو رفته و کشنده بدون آسیب به راننده و سرنشین جداشده و در جایی ایمن متوقف شده بود.
عشایری بیان کرد: این عملیات با همکاری راهداری، پلیس راه، آتشنشانی قطب آباد، رانندگان مجرب عبوری و همراهی ستاد مدیریت بحران شهرستان به مدت حدود ۹ ساعت به پایان رسید.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم در پایان گفت: لازم است که رانندگان وسایط نقلیه سنگین، قبل از حرکت، نقص فنی خودروی خود را برطرف و در جاده با سرعت مطمئنه و با هوشیاری کامل رانندگی کنند.