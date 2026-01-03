پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از فردا روند کاهش دما (به ویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در بعضی از مناطق استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با اعلام هشدار سطح نارنجی برای مه گرفتگی و هشدار سطح زرد برای کاهش دما در استان گفت: طبق آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز سامانه بارشی ضعیف سبب رگبارهای نقطهای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارشهای پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد.
وی افزود: از فردا روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین تا اواسط هفته وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش دما و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی گفت: توصیه میشود، تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکانهای مسقف، انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در نظر گرفته شود.
سبزه زاری گفت: در سالنهای پرورش قارچ، گلخانه و انبارها، سالنهای مرغداری و دامداری، استخر پرورش ماهی و عشایر و زنبورداری، تهویه تنظیم دما و تامین سوخت سالنها در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد، دامداران از عبور در ارتفاعات خودداری کنند و انتقال دامها به مکان سرپوشیده انجام شود؛ و برای حفاظت از ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تخلیه آب و جمع آوری لولهها و اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار انجام شود.