استاندار قم گفت: شهر قم پس از دو شب نا آرامی محدود در حال حاضر از ناآرامیها عبور کرده و شرایط شهر باثبات و در آرامش کامل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شبکه قم با اشاره به اینکه در دو روز گذشته در دو خیابان قم شرایط ملتهب شد و در دو مرحله اغتشاشات و ناآرامیهایی را در دو خیابان شاهد بودیم گفت: در حال حاضر به همت نیروهای امنیتی و انتظامی موضوع نا امنیها جمع شده است و دیگر شاهد نا آرامی و اغتشاشات در شهر نیستیم.
اکبر بهنام جو افزود :بیشتر افراد حاضر در اغتشاشات و ناآرامیها جوانان و نوجوانان گروه سنی بین ۱۳ تا ۲۶ سال بودند و در شب اول بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر و در شب دوم بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ در خیابان بودند و این افراد مطالبات صنفی و معیشتی نداشتند در حال حاضر بیشتر این افراد آزاد شدند.
وی تاکید کرد خیلی از این جوانان به واسطه شبکههای خارجی فریب خوردند و تحریک شدند و در صحبتهایی که با این جوانان داشتم متوجه شدم که خیلی از موضوعات برای این جوانان را تبیین نکردهایم و نیاز است با صحبت و جهاد تبیین برای آنان موضوعات و مسائل برای آنان روشنگری شود .
وی اضافه کرد: جوانان ما دوران قبل از انقلاب و طاغوت را ندیدهاند و در جریان شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمان طاغوت نبودند و استثمار آن زمان را ندیدهاند و نیاز به تبیین بیشتر دارند.
استاندار با اشاره به اینکه در ناآرامیهای قم دو نفر کشته شدند گفت :یکی از این افراد جز گروههای تروریستی بوده که قصد پرتاب نارنجک دست ساز داشت که در دست خودش ترکیده و دراثر انفجار کشته شده و نفر دوم هم جوان ۱۷ سالهای بود که در حال بررسی و تحقیقات هستیم که این فرد کشته شده جز رهگذران بوده یا موضوع دیگر است گه نسبت به این فرد ادای دینی داشته باشیم.
بهنام جو با اشاره به اینکه با عدهای از افراد شرکت کننده در اغتشاشات صحبت کردیم میگفتند که برای تخلیه هیجان در اغتشاشات شرکت داشتند گفت: خیلی از این جوانان در صحبتهای خود گفتند که ما برای تخلیه کردن هیجانها در اغتشاشات حاضر شدیم و این نشان میدهد که برای تخلیه هیجانات جوانان ما نیاز به فضاهایی برای جوانان و نوجوانان داریم .