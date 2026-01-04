پخش زنده
رئیس جهاددانشگاهی علم و صنعت از راهاندازی سکوی «شهر دانشجو» خبر داد و گفت: این درگاه با هدف جذب دانشجویان خلاق و نوآور و متناسب با نیازهای فرهنگی نسل دانشجو، به ویژه در حوزههای علوم اجتماعی و سیاسی، فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولیالله روشن، رئیس سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت، با تشریح ساختارها و برنامههای این سازمان، از تمرکز همزمان بر توسعه فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و تعمیق فعالیتهای فرهنگی بهعنوان محورهای اصلی برنامههای جاری خبر داد و گفت: سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت با تکیه بر ظرفیتهای پژوهشی و مراکز تخصصی، در مسیر تبدیل دانش به فناوری و محصول حرکت میکند و همزمان، تقویت نقش فرهنگی خود در دانشگاه علم و صنعت را در دستور کار قرار داده است.
ساختار پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی علم و صنعت
وی با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله دانشگاههای بزرگ صنعتی کشور است، اظهار کرد: سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت در کنار این دانشگاه، یک پژوهشکده فعال به نام پژوهشکده برق دارد که چهار گروه پژوهشی در حوزههای مبدلها، منابع تغذیه، الکترومکانیک و سنجش و پردازش در آن فعالیت میکنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در کنار گروههای پژوهشی، پنج مرکز تخصصی نیز در سازمان فعال هستند، افزود: این مراکز در واقع حلقه تبدیل پژوهش و فناوری به محصول و خدمات هستند و فعالیتهایی که در گروههای پژوهشی تا سطوح آمادگی فناوری انجام میشود، در این مراکز به مرحله تجاریسازی و ارائه خدمات میرسد، هرچند در برخی موارد خود گروههای پژوهشی نیز مستقیماً به توسعه محصول میپردازند.
مراکز تخصصی و پروژههای شاخص
رئیس سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت با بیان اینکه از جمله مراکز تخصصی ما میتوان به مرکز کنترل آلایندههای هوا، مرکز ترانسهای خاص، مرکز مبدلها و منابع تغذیه، مرکز تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی و مرکز دکلهای حفاری خشکی اشاره کرد، ادامه داد: علاوه بر اینها، مرکز کاتالیست نیز در مجموعه ما فعال بود که اکنون در قالب یک شرکت مشترک با سازمان اوقاف و امور خیریه، با نام مبدل سرام ماندگار، به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به مأموریت این شرکت بیان کرد: هدف اصلی، تولید مونولیت کاتالیست خودرو است و در برنامه توسعه، تولید کاتالیست برای مصارف خانگی مانند شوفاژخانهها و همچنین نیروگاهها و پالایشگاهها با رویکرد کاهش آلودگی هوا نیز پیشبینی شده است.
تمرکز ویژه بر توسعه فعالیتهای فرهنگی
روشن با بیان اینکه برنامههای سازمان در چارچوب سیاستهای رئیس جهاددانشگاهی و برنامه سهساله این نهاد تدوین و اجرا میشود، گفت: یکی از اولویتهای جدی ما، عمقبخشی به فعالیتهای فرهنگی در جهاددانشگاهی علم و صنعت است، چرا که به دلیل ماهیت مهندسی و صنعتی فعالیتها، این حوزه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای مسئولیت، توسعه و تعمیق فعالیتهای فرهنگی را در دستور کار قرار دادیم، افزود: شکلدهی ساختارهای فرهنگی متناظر با معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، از جمله توسعه فعالیتهای دفاتر ایسنا، ایسپا، سازمان دانشجویان، فعالیتهای قرآنی و برنامههایی مانند ایران مرز پرگهر، از اقدامات در حال انجام است.
فعالیتهای فرهنگی خلاقانه برای دانشجویان
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه جهاددانشگاهی علم و صنعت بهعنوان نهادی مستقر در دانشگاه، رسالت انجام فعالیتهای فرهنگی مکمل برای دانشجویان را بر عهده دارد، تصریح کرد: این فعالیتها با نگاه خلاقانه و نوآورانه و متناسب با نیازهای فرهنگی دانشجویان، بهویژه در حوزههای علوم اجتماعی، سیاسی و موضوعات مورد علاقه نسل دانشجو طراحی میشود.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم ما توسعه پلتفرم شهر دانشجو است، گفت: این پلتفرم میتواند بهعنوان درگاه جذب دانشجویان خلاق و نوآور و ورود آنها به زیستبوم جهاددانشگاهی ایفای نقش کند.
ساماندهی پژوهش و جذب نیروهای متخصص
روشن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای پژوهشی سازمان بیان کرد: در حوزه پژوهش، تمرکز ما بر ساماندهی فعالیتهای پژوهشکده، توسعه پروژههای پژوهشی هدفمند و جذب اعضای هیئت علمی و فناورانی است که توان انجام کارهای شاخص و اثرگذار را داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که جهاددانشگاهی علم و صنعت بهعنوان یک نهاد فرهنگی، پژوهشی، فناورانه و آموزشی، هویت یکپارچه خود را بیش از پیش تقویت کند و این رویکرد در میان همکاران و مخاطبان سازمان نهادینه شود.