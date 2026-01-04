به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی با بیان اینکه دومین روستابازار شهر کرمانشاه با هماهنگی شهرداری در محدوده میدان آزادی فعال خواهد شد، افزود: هدف از راه‌اندازی این بازارچه را عرضه اقلام اساسی با قیمت مناسب است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: روستابازارها، اقلام اساسی را با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و در این بازارچه کالاهایی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج، شکر، میوه و… عرضه می شود.

