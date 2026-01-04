مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جابه‌جایی بیش از ۴۵۴ میلیون تُن کالا در ۹ ماهه سال جاری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور خبر داد و اعلام کرد این عملیات با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با اعلام آخرین آمار عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اظهار داشت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۴۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است.»

وی افزود: این حجم عظیم از عملیات لجستیکی در بستر جاده‌ها، با صدور ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه برای ناوگان حمل کالا به ثبت رسیده است.

حمداللهی با تأکید بر پویایی این بخش، به رشد ۲.۶ درصدی جابه‌جایی کالا در ۹ ماهه سپری‌شده از سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته اشاره کرد.

توزیع آماری کالاهای جابه‌جاشده:

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا همچنین جزئیات تفکیکی از کالاهای جابه‌جاشده را ارائه کرد:

کالاهای ساختمانی و معدنی: ۱۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن از مجموع کالاهای انتقال‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند. کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی: با جابه‌جایی ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن، سهم قابل توجهی در این آمار داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار بالای صدور بارنامه نشان‌دهنده فعالیت مستمر و سهم حیاتی ناوگان جاده‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی و توزیع کالاهای اساسی کشور است.