مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از جابهجایی بیش از ۴۵۴ میلیون تُن کالا در ۹ ماهه سال جاری توسط ناوگان حملونقل عمومی کشور خبر داد و اعلام کرد این عملیات با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، با اعلام آخرین آمار عملکرد بخش حملونقل جادهای کشور، اظهار داشت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۴۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن انواع کالا از طریق ناوگان حملونقل عمومی در شبکه راههای کشور جابهجا شده است.»
وی افزود: این حجم عظیم از عملیات لجستیکی در بستر جادهها، با صدور ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه برای ناوگان حمل کالا به ثبت رسیده است.
حمداللهی با تأکید بر پویایی این بخش، به رشد ۲.۶ درصدی جابهجایی کالا در ۹ ماهه سپریشده از سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته اشاره کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار بالای صدور بارنامه نشاندهنده فعالیت مستمر و سهم حیاتی ناوگان جادهای در تأمین نیازهای اقتصادی و توزیع کالاهای اساسی کشور است.