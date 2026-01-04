پخش زنده
رئیس پلیس راهور خوزستان با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در شهرها، بر لزوم ایجاد پارکینگهای ویژه این خودروها در ورودی شهرها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به خطرهای تردد خودروهای سنگین در شهرها به ویژه خیابانهای شهر اهواز اظهار کرد: با وجود پتانسیل خطرآفرین، شاهد تردد خودروهای سنگین در شهرهای خوزستان هستیم که علاوه بر تهدید امنیت و سلامت ترافیک، به زیرساختهای شهری از جمله خطکشی و آسفالت آسیبهای جدی وارد میکند. از سوی دیگر، این ترددها منجر به ترافیک و وقوع تصادف در شهرها میشوند.
وی افزود: از آنجا که برخی معابر شهری برای تردد خودروهای سنگین ساخته نشدهاند، تردد خودروهای سنگین بنا بر قانون در شهرها ممنوع است که با همکاری شهرداریها در حال جلوگیری از تردد این خودروها در شهرها هستیم و تنها خودروهای دارای مجوز برای مقطع کوتاهی در شهرها تردد میکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: هر چند ایجاد پارکینگهای ویژه خودروهای سنگین در ورودی شهرها در شورای ترافیک خوزستان مصوب و در برخی شهرها هم اقدامات خوبی انجام شده است، اما اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان در حد نیاز اقدام انجام ندادهاند و همین موجب شده است بسیاری از این خودروها وارد شهرها شوند.
دولتشاهی در ادامه بیان کرد: در این شرایط، برای جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به خیابانهای شهرها شهرداریهای خوزستان باید پارکینگهای لازم را ایجاد کنند.