به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در حاشیه پویش "درختکاری به یاد پدر" که در بوستان سرخه حصار برگزار شد، با اشاره به معضل کم آبی و کاهش منابع آب، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده همه فضای سبز و درختان شهر با استفاده از پساب‌ها آبیاری خواهند شد.

گودرزی در این باره افزود: با همکاری شرکت آب و فاضلاب تهران تصفیه خانه‌های جدیدی برای استحصال آب جهت آبیاری فضای سبز احداث می‌شود.

در پویش "درختکاری به یاد پدر" که با حضور رئیس شورای شهر تهران و چند تن از مدیران شهری و منابع طبیعی برگزار شد، بیش از ۳۳ هزار اصله درخت در بوستان سرخه حصار، به عنوان بخشی از کمربند سبز تهران کاشته شد.

تقی شعبانیان، معاون توسعه جنگل و فضای سبز شهرداری تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از افزایش هزار هکتاری سطح کمربند سبز تهران خبر داد و افزود: بیش از ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کاشته شده در سال‌های گذشته نیز امسال بازیابی و مرمت شدند.