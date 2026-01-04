عرضه ۱۵ هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در آبان
مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در آبان ۱۴۰۴ بهصورت اعتباری در بورسهای کالایی به صنایع پاییندستی عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمد متقی مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: مقدار کل عرضهها در آبان به ۷۲۸.۲۰۱ تن رسید که ۲۱۶.۲۸۸ تن آن بهصورت اعتباری بود، بهصورتی که عرضه اعتباری نسبت به کل عرضهها ۳۰ درصد و مقدار معاملهها بهصورت اعتباری ۸۳.۳۶۴ تن بوده است.
بر اساس عارضهیابی موانع تولید صنایع تکمیلی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین چالشهای فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور برای خرید مواد اولیه شناسایی شد، بنابراین افزایش فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی با استفاده از همه ظرفیتهای موجود شرکتهای پتروشیمی بهمنظور رونق واحدهای تولیدی و تسهیل تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش بهعنوان راهبردی برای آن هدفگذاری شد.
تقویت و توسعه صنایع تکمیلی همسو با تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و متناسب با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور افزون بر تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خامفروشی و واردات محصولات پتروشیمی و اشتغالزایی، تأثیری بسزا در ارزآوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان دارد.