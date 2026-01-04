امروز: -
آغاز عملیات حفاری میدان گازی مختار

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴- ۱۲:۴۳
برچسب ها: میدان گازی ، ذخایر گازی ، اشتغالزایی ، مهاجرت معکوس
 