مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران با اشاره به افزایش تردد، رشد حضور خودروهای غیر بومی و ثبت اوج عبور و مرور در پایان هفته ها گفت: محورهای استان تهران همچنان نقش کلیدی در جابهجایی بین استانی کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مهرداد جهانی با اشاره به تحلیل آخرین دادههای سامانههای هوشمند ثبت تردد و پلاک خوان گفت: بررسی آمارهای ترافیکی آذر ماه نشان می دهد الگوی سفرهای جادهای در محورهای برون شهری استان تهران با افزایش محسوس تردد و رشد حضور وسایل نقلیه غیر بومی همراه بوده است.
وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده، سهم وسایل نقلیه غیر بومی مشاهده شده در محورهای استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و بیشینه حضور این وسایل نقلیه در بازه زمانی آذر ماه در روز شنبه معادل ۲۶ درصد از کل وسایل نقلیه ثبت شده گزارش شده است که بیانگر تمرکز سفرها در ابتدای هفته و نقش مقصدی استان تهران است.
جهانی با اشاره به وضعیت ماندگاری سفرها افزود: تحلیل دادههای پلاک خوان نشان میدهد حدود ۷۹۰ هزار و ۱۷۷ وسیله نقلیه غیر بومی معادل ۳۱.۸۶ درصد از کل وسایل نقلیه غیر بومی مشاهده شده بین یک تا چهار روز در استان اقامت داشتهاند که این موضوع نشان دهنده افزایش ماندگاری سفرها و سفرهای چند روزه به مقصد تهران است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران گفت: در آذر ماه سال جاری مجموع تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای برون شهری استان تهران با ثبت ۲۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۹۷ تردد با ۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و متوسط تردد بین استانی روزانه به ۷۲۱ هزار و ۷۳۳ وسیله نقلیه رسیده است که پویایی شبکه حمل و نقل جادهای استان را نشان می دهد.
وی سهم وسایل نقلیه سنگین از مجموع ترددهای ثبت شده را ۷ درصد خواند و گفت: با وجود حجم بالای تردد، مدیریت جریان عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر انجام شده و بیشینه انباشت وسایل نقلیه در محورهای استان در روز جمعه با ثبت ۹۴ هزار و ۱۹۱ وسیله نقلیه و بیشینه تخلیه آن در روز چهارشنبه با ۷۴ هزار و ۹۳۱ وسیله نقلیه گزارش شده است.
جهانی با اشاره به پایش مستمر محورهای مواصلاتی استان از طریق سامانههای هوشمند افزود: از ابتدای آذر ماه حدود ۹ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۹۲ پلاک خودروی یکتا با ترکیب مبدا استانی در محورهای برون شهری استان تهران رویت شده که از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۱۷۷ پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.
وی در ادامه به آمار خروج وسایل نقلیه از استان تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس دادههای ثبت شده در سامانههای پلاک خوان در آذر ماه سال جاری ۱۰ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۱ وسیله نقلیه از استان تهران به مقصد سایر استانها تردد داشتهاند که در این میان استانهای البرز، قم و مازندران بیشترین سهم مقاصد سفر را به خود اختصاص دادهاند.