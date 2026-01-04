به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان گفت: یک مصدوم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان معتمدی گرمسار بستری است و یک مصدوم به مرکز درمانی در تهران برای پیگیری روند درمان منتقل شد.

شنبه شب اتوبوس کرج - اسفراین در مسیر گرمسار به آرادان با ۲۵ سرنشین در جاده گرمسار به سمنان واژگون شد ؛ از این تعداد ۱۲ نفر به مرکز درمانی منتقل شدند و ۱۳ سرنشین دیگر حال عمومی مناسب داشتند.

سرهنگ موسی بزرگی رییس پلیس راه استان سمنان گفت: ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده عامل واژگونی اتوبوس اسفراین - کرج بود.