به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز چهاردهم دی با افزایش ۹۷۴ واحدی، معادل ۰.۰۲ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۷۱ هزار واحد متوقف شد.

شاخص کل هم‌وزن، اما با کاهش ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحدی، معادل ۱.۳۸ درصد، به سطح یک میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

بازار سرمایه معاملات خود را در محدوده مثبت آغاز کرد، اما در همان ساعات ابتدایی با افزایش عرضه‌ها، شاخص کل از محدوده مثبت وارد محدوده منفی شد. با این حال، در ادامه و با حمایت حقوقی‌ها، فشار فروش کاهش یافت و در نهایت شاخص کل بار دیگر به محدوده مثبت بازگشت.

در پایان معاملات در مجموع، ۲۸ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را ثبت کردند.

در معاملات امروز، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت امروز بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.