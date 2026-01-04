به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نخستین جلسه اجرایی ستاد تسهیلات سفر استان کرمان برگزار شد.

موسوی‌ایت‌الهی در این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیلات سفر گفت: جلسات این ستاد نباید محدود به پایان سال باشد و لازم است میراث فرهنگی به‌صورت مستمر پیگیر برگزاری جلسات و اجرای مصوبات باشد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع سفر و گردشگری افزود: ستاد اجرایی تسهیلات سفر به دستور استاندار و با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران برگزار شده است و تمامی کمیته‌ها موظف‌اند برنامه‌های خود را در راستای رویداد «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» تدوین و اجرا کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه مسیر‌های مصوب گردشگری استان و مقاصد مختلف در این برنامه دیده شده‌اند، تصریح کرد: برخی مناطق گردشگری استان با مشکلاتی مواجه‌اند؛ از جمله روستای شفیع‌آباد که نیازمند تشکیل شورای سیاست‌گذاری از هم‌اکنون است تا با یک‌بار حضور گردشگران، شاهد تداوم سفر‌ها باشیم.

موسوی‌ایت‌الهی سرویس‌های بهداشتی و فضا‌های عمومی را از نقاط ضعف سال‌های گذشته دانست و گفت: بازرسی استانداری موظف است ضعف‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند تا در اسرع وقت برطرف شوند.

وی بر ساماندهی ورودی‌های استان تأکید کرد و افزود: دهیاری‌ها با مسئولیت فرمانداران، بازدید از ورودی‌های استان را در دستور کار قرار دهند تا چهره‌های نازیبای شهری اصلاح شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین به اجرای طرح ۳۰×۶۰ در ورودی‌ها اشاره کرد و گفت: در کیلومتر ۳۰ ورودی‌ها، سیاه‌چادر‌های اقتصادی برای عشایر برپا شود تا علاوه بر ایجاد جاذبه گردشگری، به اقتصاد عشایر نیز کمک شود.

وی شناسایی و برخورد با اسکان‌های غیرمجاز را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: وجهه استان و شهر کرمان نباید خدشه‌دار شود و در صورت نیاز، نیروی انتظامی برای پلمب واحد‌های متخلف ورود کند و جامعه هتل‌داران نیز این موضوع را پیگیری کند.

موسوی‌ایت‌الهی آموزش رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: نحوه سوار کردن مسافر و برخورد با رانندگان متخلف باید مطابق استاندارد‌ها به‌طور شفاف اعلام شود

وی بر آغاز فوری تبلیغات گردشگری استان تأکید کرد و افزود: معرفی نقاط و مسیر‌های گردشگری استان باید از همین حالا آغاز شود و رویداد «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به‌صورت پررنگ در اطلاع‌رسانی‌ها دیده شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اهمیت زیباسازی ایستگاه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه ایستگاه راه‌آهن و پایانه‌های مسافربری گفت: نظافت، زیباسازی و نحوه برخورد با مسافران باید در شأن استان کرمان باشد

وی راهنمای سفر را موضوعی جدی دانست و تصریح کرد: میراث فرهنگی موظف است از نیرو‌های خبره و مسلط به زبان انگلیسی در ورودی‌ها، ایستگاه‌ها و مراکز گردشگری استفاده کند.

موسوی‌ایت‌الهی خواستار آماده‌سازی یک بسته کامل تبلیغاتی برای معرفی استان شد و گفت: حوزه تبلیغات بسیار مهم است و باید با همکاری روابط عمومی استانداری و اتاق بازرگانی، تبلیغات گردشگری استان در سطح ملی اجرا شود که طبیعتاً نیازمند تأمین اعتبار است.

وی همچنین بر ساماندهی فروشندگان در ورودی باغ شاهزاده، ساماندهی پارکینگ‌های اماکن گردشگری و تعیین تعرفه‌های متعارف تأکید کرد و افزود: روشنایی معابر، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی به‌ویژه در جنوب استان باید بازبینی و از هم‌اکنون رسیدگی شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: ستاد تسهیلات سفر، ستادی سالیانه است و وظیفه اصلی آن ارائه خدمات شایسته به گردشگران و مسافران استان کرمان است.