پخش زنده
امروز: -
انتشار آمارهای اولیه نشان میدهد جشنهای سال نو میلادی در کشورهای مختلف اروپایی، دهها کشته و مجروح و خسارتهای زیادی در پی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، کشورهای مختلف اروپایی به تدریج در حال انتشار گزارشهای خود درباره آمار کشته ها، مجروحان و خسارتهای جشن سال نو میلادیاند. این در حالی است که مقامات کشورهای مختلف از عملیات تروریستی در شب سال نو میلادی ابراز نگرانی میکردند.
در پی حادثه کران مونتانای سوئیس در قلب اروپا که در جشن سال نو میلادی، فشفشهها سقف رستورانی را به آتش کشیده بود، آمار نهایی کشتهها اعلام نشده ولی تاکنون بیش از ۴۰ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۱۱۹ نفر هم مجروح شدهاند که حال بعضیها وخیم است.
در هلند، یک کلیسا در آتش سوخت و دو نفر کشته شدند. هلند جشن ۲۰۲۶ را آخرین فرصت استفاده از مواد آتش زای پر قدرت اعلام کرده بود.
در آلمان، ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند. تنها در برلین، ۴۳۰ نفر بازداشت و ۳۵ مامور پلیس مجروح شدند.
در فرانسه، با همه ایست بازرسیهای پلیس، یک نفر کشته شد و، دهها نفر زخمی و ۵۰۵ نفر بازداشت شدند. مقامات وزارت کشور فرانسه میگویند خشونتها کمتر بود، هر چند، ۲۰۰ خودرو بیشتر از پارسال به آتش کشیده شد؛ یعنی ۱۱۷۳ خودرو. در این کشور هر سال به طور میانگین ۴۰۰۰۰ خودرو در مناسبتهای مختلف به آتش کشیده میشود که از علل افزایش قیمت بیمه است.
هر سال، بعضی هم از هرج و مرج ها، برای دستبرد به فروشگاهها استفاده میکنند.