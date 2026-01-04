صادرات بیش از ۱۰۱ میلیون دلاری کالا از گمرک جلفا
مدیرکل گمرک جلفا گفت: امسال ۱۰۱ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۰۶ دلار کالا از این گمرک به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی بیسلم با بیان اینکه امسال ۱۸۹ هزار و ۴۵ تن کالا از گمرک جلفا صادر شده است اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی از گمرک جلفا شامل مشتقات نفتی، سنگ نمای ساختمان، کاشی و سرامیک، تخته و تولیدات پلاستیکی است.
وی گفت: امسال ۲۱۰ هزار و ۴۹۲ تن کالای وارداتی به ارزش ۵۱۴ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۷۹ دلار در گمرک جلفا به ثبت رسیده است عمده کالاهای وارداتی به گمرک جلفا شامل کشندههای مستعمل، مواد اولیه واحدهای تولیدی، صنعتی و ام دی اف خام است.
بیسلم ادامه داد: ترانزیت خارجی مبدا جلفا در ۹ ماهه امسال به میزان ۴۳۲ هزار و ۲۸۳ تن و به ارزش ۴۷۵ هزار و ۱۰۹هزار و ۸۷۰ دلار بوده است.
مدیر کل گمرک جلفا همچنین از افزایش ۳۲ درصدی درآمد این گمرک از محل واردات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این مقدار درآمد در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.