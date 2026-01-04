محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از شناسایی و دستگیری تعدادی از اتباع بیگانه متخلف در حوزه صید و شکار غیرمجاز در منطقه عمومی دشت اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اشرفی با اعلام این خبر گفت: در راستای برخورد قاطع با متخلفان صید و شکار، نیرو‌های محیط‌بان یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در روز پنجشنبه دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، بنابر اخبار واصله و پایش‌های میدانی، متوجه حضور تعدادی از اتباع بیگانه بدون اخذ مجوز قانونی برای شکار با پرندگان شکاری در منطقه عمومی دشت اهواز شدند.

وی افزود: در همین راستا و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، با همکاری پلیس امنیت استان خوزستان و هماهنگی قضایی با دادستانی مرکز استان، با اخذ دستور قضایی، افراد یادشده به همراه رابطین آنها در استان شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر ممنوعیت هرگونه صید و شکار پرندگان، تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ممنوعیت صید و شکار تفریحی، یگان حفاظت محیط زیست استان با هرگونه تخلف در این حوزه به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

اشرفی در پایان ضمن هشدار به اتباع بیگانه و برخی افراد سودجو اظهار داشت: از همه هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود به هیچ عنوان میزبان اتباع بیگانه برای صید و شکار نباشند، چرا که این موضوع موجب برخورد قانونی و قضایی با افراد متخلف خواهد شد. مشارکت و همکاری مردم نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی استان دارد.