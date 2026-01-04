با حکم وزیر راه و شهرسازی، خسرو مختاری به عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن منصوب شد تا مأموریت ارتقای عملکرد این صندوق در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم را برعهده گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حکمی خسرو مختاری را به سمت سرپرست صندوق ملی مسکن منصوب کرد.

در این حکم، بر تعهد، تخصص و شایستگی مختاری برای تصدی این مسئولیت تأکید شده است.

وزیر راه و شهرسازی، ارتقای عملکرد صندوق و ایفای مطلوب وظایف در چارچوب قوانین و اساسنامه را از مهم‌ترین انتظارات این مأموریت عنوان کرده است.

بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان مالی و مدیریتی و استفاده از ظرفیت همکاران وزارتخانه، از دیگر محورهای مورد تأکید در این حکم است.

این انتصاب در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف دولت چهاردهم و حل مسائل حوزه مسکن انجام شده است.