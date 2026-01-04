پخش زنده
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا مسرور، گفت: این سند در چارچوب سند تحول نسل هفتم مناطق آزاد و با هدف بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعه، تدوین و آماده اجرا شده است.
او با تاکید بر ضرورت همراستا سازی مسیر توسعه مناطق آزاد با تحولات نوین اقتصادی و فناوریمحور، افزود: با توجه به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده پایدار، تدوین سند جامع، علمی و عملیاتی مبتنی بر مزیتهای نسبی و محورهای کسبوکار مناطق آزاد، در دستور کار قرار گرفت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد حاصل بیش از ۹ ماه مطالعات فشرده و مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف است.
رضا مسرور خاطرنشان کرد: این سند با عنوان مناطق آزاد؛ پیشران اقتصاد دیجیتال تدوین شده و در آن، رویکردهای کلان، اقدامات پیشنهادی و مصوبات اجرایی لازم برای عملیاتیسازی و تحقق پروژههای اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد پیشبینی شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تکمیل اسناد بالادستی تحول مناطق آزاد تصریح کرد: همزمان با نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال، تدوین سند راهبری تحول مناطق آزاد و سند بهرهوری مناطق آزاد نیز در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دست اقدام است و این اسناد، چارچوبی منسجم و یکپارچه برای ارتقای کارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور فراهم خواهد کرد.