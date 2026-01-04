پخش زنده
مدیر کل هواشناسی فارس اعلام کرد: تا پایان هفته جاری بارندگی در استان نخواهیم داشت و هوای سرد ماندگار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، قاسم حسینی افزود: بر اساس نقشههای هواشناسی تا پایان هفته جاری برای مناطق مختلف فارس جوی آرام و بدون بارندگی پیش بینی می شود.
وی افزود: آسمان فارس تا پایان هفته صاف است و تنها برای برخی نقاط جنوبی استان وزش باد پیشبینی شده است.
حسینی بیان داشت: برای دوشنبه بعد از ظهر، ۱۵ دی افزایش موقتی ابر در استان خواهیم داشت.
مدیر کل هواشناسی فارس در خصوص دمای هوا هم بیان داشت: تا پایان هفته هوای سرد در استان ماندگار خواهد بود.