مراسم سالگرد سردار سلیمانی در کشمیر و کارگیل
همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مراسمی در مناطق مختلف کشمیر و کارگیل برگزار شد. مردم این مناطق با حضور پرشور در آیینهای گرامیداشت، یاد و راه شهید سلیمانی را زنده نگاه داشتند.
در حاشیه این آیینها، راهپیماییهایی نیز در کشمیر و کارگیل برگزار شد که مردم، حمایت قاطع خود را از مقاومت غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.
شرکتکنندگان تأکید کردند: خون سردار سلیمانی، موجب انسجام بیشتر جبهه مقاومت در سراسر منطقه شده است.
برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کشمیر و کارگیل بار دیگر نشان داد که یاد و نام این شهید بزرگ، فراتر از مرزها، همچنان الهامبخش ملتها در مسیر مقاومت، عدالتخواهی و حمایت از مظلومان جهان، بهویژه مردم فلسطین و غزه، است.