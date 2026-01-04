در حاشیه این آیین‌ها، راهپیمایی‌هایی نیز در کشمیر و کارگیل برگزار شد که مردم، حمایت قاطع خود را از مقاومت غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند: خون سردار سلیمانی، موجب انسجام بیشتر جبهه مقاومت در سراسر منطقه شده است.برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کشمیر و کارگیل بار دیگر نشان داد که یاد و نام این شهید بزرگ، فراتر از مرزها، همچنان الهام‌بخش ملت‌ها در مسیر مقاومت، عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان جهان، به‌ویژه مردم فلسطین و غزه، است.