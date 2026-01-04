\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0631 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0648\u0637\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f \u060c \u0628\u0627 \u0639\u0644\u0645 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u062d\u06a9\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u0648\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0634\u0646\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f.\n