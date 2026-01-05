پخش زنده
امروز: -
تیم فارس در مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور با کسب ۴ نشان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان در کمپ تیمهای ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابتها استان اصفهان با کسب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.
استان فارس با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نشان نقره و ۱ نشان برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نقره و ۱ نشان برنز در جایگاه سوم ایستاد.
اختتامیه و اهدای نشان و کاپ به ورزشکاران و تیمهای برتر با حضور احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، هاشم صیامی، علیرضا صیفوری، شهرام شهبازی برگزار شد.
نتایج برترینهای روز پایانی به شرح زیر است:
۸۰۰متر:
۱- سبحان احمدی – کرمانشاه –۱:۴۹،۵۱ دقیقه
۲- امیر فرزام صفری – کرمانشاه –۱:۵۰،۱۲ دقیقه
۳- محدصالح کمره – لرستان –۱:۵۲،۲۱دقیقه
۶۰متر:
۱- بنیامین یوسفی – فارس –۶،۷۴ ثانیه
۲- امیررضا معین پور – لرستان –۶،۸۳ ثانیه
۳- مسیح مرادی – فارس –۶،۸۸ ثانیه
هفتگانه:
۱- پویان شکری – تهران –۴۸۲۶ امتیاز
۲- آرمین مرتضی پور – کرمان –۲۷۴۹ امتیاز
پرتاب وزنه:
۱- حسن عجمی – اصفهان –۱۹،۵۳ متر
۲- مهران خورند – قزوین –۱۷،۹۵ متر
۳- مرتضی ناظمی – کرمانشاه –۱۷،۷۱ متر
پرش طول:
۱- مهدی تماری – بوشهر –۷،۳۵ متر
۲- محمدرضا فیروزکوهی – مازندران –۷،۳۴متر
۳- محمدرضا بهروزی – مرکزی –۷،۳۳ متر
۴در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- اصفهان (محمد عبدشهری، آرش سیاری، علی لطفی، مصطفی مجیری) –۳:۲۶،۰۱ دقیقه
۲- زنجان (یوسف ندرلو، محمدرضا محمدی، فرهاد محبی، حسین ارضی رومی) –۳:۲۷،۱۴ دقیقه
۳- تهران ب (امیر ریحانی، حسین هنرمند، احمد اژدری، محمدجواد ابراهیمی) –۳:۲۹،۶۵ دقیقه
۳۰۰۰متر:
۱- حسین نوری – فارس –۸:۲۱،۶۸ دقیقه
۲- خلیل ناصری – ایلام –۸:۲۴،۰۲ دقیقه
۳- سمیر اقبالی – تهران –۸:۲۴،۷۴ دقیقه
پرش ارتفاع:
۱- پارسا شادنیا – بوشهر –۲،۱۰ متر
۲- مهد کریم زاده – اصفهان –۱،۹۵ متر
۳- نوا نصرت پور – کردستان –۱،۹۵ متر