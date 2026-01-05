تیم فارس در مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور با کسب ۴ نشان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.

استان فارس با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نشان نقره و ۱ نشان برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نقره و ۱ نشان برنز در جایگاه سوم ایستاد.

اختتامیه و اهدای نشان و کاپ به ورزشکاران و تیم‌های برتر با حضور احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، هاشم صیامی، علیرضا صیفوری، شهرام شهبازی برگزار شد.

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۸۰۰متر:

۱- سبحان احمدی – کرمانشاه –۱:۴۹،۵۱ دقیقه

۲- امیر فرزام صفری – کرمانشاه –۱:۵۰،۱۲ دقیقه

۳- محدصالح کمره – لرستان –۱:۵۲،۲۱دقیقه

۶۰متر:

۱- بنیامین یوسفی – فارس –۶،۷۴ ثانیه

۲- امیررضا معین پور – لرستان –۶،۸۳ ثانیه

۳- مسیح مرادی – فارس –۶،۸۸ ثانیه

هفتگانه:

۱- پویان شکری – تهران –۴۸۲۶ امتیاز

۲- آرمین مرتضی پور – کرمان –۲۷۴۹ امتیاز

پرتاب وزنه:

۱- حسن عجمی – اصفهان –۱۹،۵۳ متر

۲- مهران خورند – قزوین –۱۷،۹۵ متر

۳- مرتضی ناظمی – کرمانشاه –۱۷،۷۱ متر

پرش طول:

۱- مهدی تماری – بوشهر –۷،۳۵ متر

۲- محمدرضا فیروزکوهی – مازندران –۷،۳۴متر

۳- محمدرضا بهروزی – مرکزی –۷،۳۳ متر

۴در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- اصفهان (محمد عبدشهری، آرش سیاری، علی لطفی، مصطفی مجیری) –۳:۲۶،۰۱ دقیقه

۲- زنجان (یوسف ندرلو، محمدرضا محمدی، فرهاد محبی، حسین ارضی رومی) –۳:۲۷،۱۴ دقیقه

۳- تهران ب (امیر ریحانی، حسین هنرمند، احمد اژدری، محمدجواد ابراهیمی) –۳:۲۹،۶۵ دقیقه

۳۰۰۰متر:

۱- حسین نوری – فارس –۸:۲۱،۶۸ دقیقه

۲- خلیل ناصری – ایلام –۸:۲۴،۰۲ دقیقه

۳- سمیر اقبالی – تهران –۸:۲۴،۷۴ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- پارسا شادنیا – بوشهر –۲،۱۰ متر

۲- مهد کریم زاده – اصفهان –۱،۹۵ متر

۳- نوا نصرت پور – کردستان –۱،۹۵ متر