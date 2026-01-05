امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۰۹:۳۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
حمله آمریکا به ونزوئلا
حمله آمریکا به ونزوئلا
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
آغوش خدا، استقبال بی نظیر جوانان از مراسم معنوی اعتکاف
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۱۰-۱۳
خبرهای مرتبط

افزایش باد‌های شدید شمال شرقی و کاهش کیفیت هوا در هرمزگان

پیش بینی افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی

پیش بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی استان یزد

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 