رقابت آزمون جامع و ادواری فرهنگ و هنر در شیراز و چند شهرستان فارس آغاز شده و تا ۱۹ دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مسئول آموزش‌های مهارتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اعلام کرد: نخستین آزمون جامع و چهل و هشتمین بخش ادواری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مربوط به رشته‌های مهارت آموزی فرهنگ و هنر سنجش‌های مهارتی دیماه ۱۴۰۴ استان فارس در هفت حوزه عملی و نظری تا ۱۹ دی درحال برگزاری است.

آرین رزمجویی افزود: آزمون عملی رشته‌های رایانه‌ای (گرافیک رایانه‌ای، تصویرسازی، جلوه‌های ویژه و عکاسی دیجیتال) حوزه شیراز با تعداد ۱ هزار و ۷۳۱ نفر هنرآموز در مرکز آموزش آی تی فنی و حرفه‌ای و همچنین، آزمون عملی رشته‌های موسیقی به میزبانی هنرستان شهید آوینی و آزمون عملی رشته‌های چهره سازی و دستیاری طراحی لباس در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، برگزار شد.

وی گفت: در این دوره از آزمون‌ها علاوه بر امتحان‌های جامع و ادواری، رقابت مهارت آزاد برای اولین بار برپا شد و تعدادی هنرآموز آزاد در یازده رشته شرکت کردند.

در همین راستا، مدارک مهارتی این گروه از هنرآموزان به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت بین المللی صادر خواهد شد.

رزمجویی اظهار داشت: علاوه بر سه حوزه شهر شیراز در چهار شهرستان لامرد، داراب، خرم بید و نورآباد ممسنی هم آزمون عملی و نظری برگزار می‌شود که در شهرستان لامرد، امروز در آزمون عملی و روز شانزدهم دیماه آزمون نظری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان داراب، امروز دوشنبه ۱۵ دیماه آزمون عملی و روز شانزدهم دیماه آزمون نظری برگزار و در حوزه شهرستان خرم بید، آزمون‌های عملی و نظری این شهرستان در روز چهارشنبه ۱۷ دی و در حوزه شهرستان نورآباد ممسنی، آزمون‌های عملی و نظری این شهرستان در روز پنجشنبه ۱۸ دی برگزار خواهد شد.

آزمون نظری شیراز، پنجشنبه هجدهم دیماه در چهارنوبت و روز جمعه نوزدهم دیماه در سه نوبت برگزار می‌شود.

مسئول آموزش‌های مهارتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: در این دوره از آزمون‌های مهارتی بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند و این هنرآموزان با گذراندن دروس عمومی تا پایان سال دوم دبیرستان و ارائه گواهینامه‌های مهارتی خود به ادارات آموزش و پرورش محل تحصیل، نسبت به تطبیق مدارکشان اقدام کنند و دیپلم مهارتی خود را از آموزش و پرورش دریافت خواهند کرد.