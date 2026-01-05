پخش زنده
کارشناس هواشناسی گفت: کاهش دمای هوا در خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، با تقویت زبانههای سیستم پرفشار، تا صبح چهارشنبه روند کاهشی دمای هوا ادامه دارد و همچنین تشدید و وقوع یخبندان شبانه هم قابل پیش بینی است.
زارعی با بیان اینکه شرایط جوی تا پایان هفته پایدار و یکنواخت است افزود: با توجه به ادامه سرمای هوا، مدیریت مصرف انرژی همچنان توصیه میشود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۵ درجه سردترین و دهسلم با ۲۰ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند، نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین منفی ۳ و ۲۰ درجه ثبت شده است.