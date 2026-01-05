مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به اهمیت جایزه ملی شهید سلامی، این رویداد را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه حفظ قرآن دانست و از نهایی‌شدن مقدمات اجرایی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، مرتضی خدمتکار آرانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهمیت جایزه ملی شهید سلامی، این رویداد را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه حفظ قرآن کریم دانست و از نهایی‌شدن مقدمات اجرایی آن خبر داد.

آقای خدمتکار آرانی گفت: هدف از این طرح، شناسایی، رتبه‌بندی و تجلیل از نهادها، دستگاه‌ها و مراکز فعال در حوزه گفتمان‌سازی حفظ قرآن است. در این طرح، عملکرد مؤسسات و فعالان قرآنی سراسر کشور رصد می‌شود تا از برترین‌ها در حوزه گفتمان‌سازی و ترویج حفظ قرآن قدردانی شود.

وی افزود: تصویب نظام‌نامه جایزه ملی شهید سلامی در ستاد راهبری طرح ملی حفظ و رونمایی رسمی از این رویداد، آغازگر مرحله‌ای جدید در اجرای آن بوده است و پس از تصویب نظام‌نامه، ضروری بود شیوه‌نامه اجرایی جایزه بر مبنای همین سند تهیه و تدوین شود تا امکان ارزیابی دقیق و منسجم عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف فراهم شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در جایزه ملی شهید سلامی، سنجه‌های ارزیابی به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم شده است. سنجه‌های عمومی برای همه دستگاه‌ها مشترک است، اما سنجه‌های اختصاصی براساس مأموریت‌ها و اقدامات هر دستگاه طراحی شده‌اند.

آقای خدمتکار آرانی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، رویکرد وزارت آموزش‌وپرورش عمدتاً بر آموزش عمومی حفظ قرآن متمرکز است، در حالی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از تولید آثار، محصولات و فعالیت‌های مرتبط با حفظ قرآن کریم اولویت دارد و همین تفاوت مأموریت‌ها، لزوم تعریف شاخص‌های اختصاصی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تعامل مستمر با ستاد راهبری طرح ملی حفظ تصریح کرد: در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، جلسات کارشناسی و رفت‌وبرگشت‌های متعددی انجام شد تا سنجه‌ها به‌روز شده و متناسب با شرایط فعلی کشور تنظیم شوند، چراکه بخشی از اقدامات مصوب، به سال‌های گذشته بازمی‌گشت و نیازمند بازنگری بود.

* اختتامیه جایزه شهید سلامی دهه سوم خرداد برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر آماده بودن مقدمات اجرای جایزه ملی شهید سلامی گفت: براساس برنامه‌ریزی ها، نخستین نشست شورای راهبری این جایزه، تشکیل خواهد شد و پس از آن، فرآیند گزارش‌گیری از دستگاه‌ها و ارزیابی عملکرد‌ها آغاز می‌شود.

اقای خدمتکار آرانی زمان برگزاری اختتامیه جایزه ملی شهید سلامی را دهه سوم خردادماه اعلام کرد و افزود: این مراسم هم‌زمان با سالگرد شهدای اقتدار برگزار خواهد شد و در آن، دستگاه‌ها و نهاد‌های برتر و موفق در عرصه حفظ قرآن کریم، در دو لایه دولتی و مردمی، معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی با اشاره به نسبت این جایزه با طرح‌ها و برنامه‌های پیشین حوزه حفظ قرآن اضافه کرد: جایزه ملی شهید سلامی با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در ارزیابی فعالیت‌های قرآنی طراحی شده است و تلاش می‌کند همه طرح‌ها و اقدامات گذشته را در قالب یک نظام ارزیابی منسجم بسنجد.

*هدف نهایی جایزه شهید سلامی، تبدیل آن به رویدادی مرجع و اثرگذار در سطح ملی است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با تشکیل شورای سیاست‌گذاری، عناوین و بخش‌های مختلف دریافت جایزه، از جمله در حوزه کتاب، نرم‌افزار، محصولات آموزشی و دیگر تولیدات مرتبط با حفظ قرآن کریم، به‌صورت شفاف مشخص و ضوابط آن ابلاغ خواهد شد.

آقای خدمتکار آرانی تأکید کرد: هدف نهایی این جایزه، تبدیل آن به رویدادی مرجع و اثرگذار در سطح ملی است تا بتواند ضمن شناسایی ظرفیت‌های برتر، مسیر توسعه و تقویت جریان حفظ قرآن کریم در کشور را هموارتر کند.