جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اقدامات مؤثر و متنوعی را در حوزه اشتغال و کارآفرینی از جمله جذب تسهیلات تبصره ۱۵، طرح توانمندسازی شغلی «صدف» و ایجاد و راهاندازی مراکز نوآوری را اجرا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در خصوص فعالیتهای شاخص و برنامههایی که برای نخستینبار در استان اجرا شدهاند، گفت: یکی از اقدامات شاخص و بی سابقه در جهاد دانشگاهی استان، جذب تسهیلات تبصره ۱۵ است که برای اولینبار در خراسان جنوبی و بهصورت صددرصدی جذب و پروندههای ارسالی مورد تایید بانکهای عامل قرار گرفته است.
زنجیری افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از طرحهای اشتغالزا، توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی و همچنین تقویت فعالیتهای نوآورانه پرداخت شده و توانسته نقش مؤثری در ایجاد و تثبیت فرصتهای شغلی در سطح استان ایفا کند..
وی گفت: در حوزه توانمندسازی شغلی، نیز طرح توانمندسازی شغلی «صدف» بهعنوان یکی از برنامههای مهم و راهبردی سازمان در حال اجراست؛ این طرح با هدف ارتقای مهارتهای شغلی، افزایش آمادگی ورود به بازار کار و توانمندسازی متقاضیان اشتغال طراحی شده است.
مدیر سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر، فرآیند ثبتنام متقاضیان انجام شده و دورههای آموزشی و توانمندسازی در حال برگزاری است و تلاش شده محتوای این دورهها متناسب با نیاز بازار کار استان و با رویکرد اشتغالمحور تدوین شود تا خروجی آن منجر به اشتغال واقعی و پایدار شود.
زنجیری گفت: در راستای توسعه زیستبوم نوآوری و تکمیل زنجیره اشتغال دانشبنیان، ایجاد و راهاندازی مراکز نوآوری در استان در دستور کار سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی قرار دارد.
وی افزود: اقدامات اولیه برای ایجاد این مراکز انجام شده و فرآیند راهاندازی آنها هماکنون در دست اقدام است؛ این مراکز با هدف حمایت از ایدهپردازان، استارتاپها و کسبوکارهای نوپا، ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و منتورینگ و تسهیل فرآیند تجاریسازی ایدهها ایجاد میشوند.