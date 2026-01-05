کارشناس ادبی حوزه کتاب در حاشیه رونمایی از کتاب دفاع مقدس ایران گفت: جنگ‌ها وقایعی هستند که در بازه زمانی مختلف اتفاق می‌افتند، اما آنچه که از آنها باقی می‌ماند روایت‌هایی است که از آنها گفته می‌شود.

بهنام زنگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما وقتی از جنگ‌ها صحبت می‌کنیم از اصل رویداد خیلی نمی‌دانیم بلکه دانش ما بر اساس روایت‌هایی است که بعد از جنگ ساخته و روایت شده است.

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس افزود: روایتی قابلیت ماندگاری در طول تاریخ است که بر اساس مستندات درست باشد.

او با اشاره به اینکه روایتگری وقایع تاریخی باید بر اساس اسناد و مدارک باشد، گفت: نگارش "کتاب مقدس ایران" به قلم دکتر داود عامری درباره دفاع ۱۲ روزه از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ یک روایت تازه، مستند، درست و حقیقی از جنگ ارائه می‌کند و ماندگار خواهد شد.

زنگی با بیان اینکه کتاب "اتحاد مقدس ایران" الگوی خوبی در زمینه تصویر سازی درستی از وقایع حمله رژیم صهیونیتی به ایران است، گفت: در طول جنگ‌های جهانی دو قرن اخیر را هم که ببینیم اینها به واسطه روایت‌های که از آنها ارائه شده ماندگار شدند. ما شاید الان از وقایع واقعی جنگ اول و دوم چیزی نداریم ولی فیلم‌ها و نوشته‌هایی که در مورد اجزای این جنگ‌ها در اذهان مردم ساخته شده است تصویری از وقایع آنها را مطرح می‌کند.

کتاب "اتحاد مقدس ایران" در ۸ فصل و ۲۳۶ صفحه در قطع وزیری منتشر شده و به دلیل زبان تحلیلی و روان، ساختار منسجم و رویکرد آینده نگرانه، به منبعی قابل اتکا برای پژوهشگران دانشجویان نخبگان فکری و علاقه‌مندان به مباحث مرتبط با جنگ دوازده روزه (۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا ۴ تیر ۱۴۰۴) تبدیل شده است.

تاکنون بخش‌هایی از این کتاب به ۵ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.

کتاب "اتحاد مقدس ایران" توسط انتشارات روایت معیار ۱۰ دی ۱۴۰۴ رونمایی شد و در دسترس عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، سیاست و مطالعات راهبردی قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین «حسین بنیادی »، عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش از این در نشستی در خصوص این کتاب گفته بود که «اتحاد مقدس» تنها یک اصطلاح سیاسی نیست؛ ریشه آن در قرآن کریم است آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» همان سلاحی است که در طول عمر انقلاب، جمهوری اسلامی را در برابر توطئه‌ها پابرجا نگه داشته است.