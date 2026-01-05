پخش زنده
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش ذخایر خونی، از مردم خواست با اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل انتقال خون استان مازندران با تأکید بر نیاز فوری به همه گروههای خونی، گفت: کاهش ذخایر خونی در استان، مشارکت گسترده مردم در اهدای خون را بیش از گذشته ضروری کرده است.
محمدی فیروزجایی با اشاره به شرایط ویژه این روزهای استان افزود: سرمای هوا و افزایش مصرف خون و فرآوردههای خونی موجب شده ذخایر خونی مازندران با کاهش جدی مواجه شود.
وی گفت: ادامه این وضعیت میتواند درمان بیماران و انجام جراحیهای ضروری را با تأخیر و مخاطره جدی مواجه کند و از شهروندان خواستهاند برای کمک فوری به مراکز خونگیری مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت همگانی هستیم و همه گروههای خونی برای نجات جان بیماران ضروری است.
محمدی فیروزجایی افزود: مردم با درک شرایط حساس کنونی، اهدای خون را بهعنوان یک وظیفه انسانی و اجتماعی مدنظر قرار دهند و با حضور در پایگاههای انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.