دو قلاده یوز آسیایی در مجموعه حفاظتی توران شاهرود مشاهده شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس پارک ملی توران با بیان اینکه این دو قلاده را یکی از اهالی محلی مشاهده کرده است گفت : این حضور نشاندهندهٔ پویایی جمعیت این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود است.
مجید عجمی با بیان اینکه محیط بانان نیز این گزارش محلی را بررسی و تایید کرده اند افزود : «ثبت چنین مشاهداتی توسط مردم محلی نقش مهمی در پایش مستمر وضعیت یوز آسیایی دارد و نشان میدهد که همکاری جامعه محلی همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظتی است
یوز آسیایی یکی از نادرترین گونههای جانوری جهان است و هر مشاهدهٔ جدید میتواند اطلاعات ارزشمندی دربارهٔ پراکنش، رفتار و وضعیت زیستی این گونه در اختیار کارشناسان قرار دهد.