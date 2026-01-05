داود عامری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در دفاع ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، فراز و نشیب‌هایی را تجربه کردیم.

عامری با اشاره به فرمایشان رهبر انقلاب در روایتگری درست وقایع کشور، افزود: تجربه تاریخی ما در جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس به ما نشان داد که اگر ما به موقع رویداد ها را مطالعه و ثبت نکنیم از دست خواهد رفت زیرا دشمنان ما دست به تحریف و روایت نادرست خواهند زد.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: ما تلاش کردیم در این مدت دفاع ۱۲ روزه با طالعه میدانی و بررسی اسناد بین‌المللی و تحلیل های مختلف ابتدا به یک مهندسی و یک ساختاری برای ارائه بحث برسیم. لازم بود ما هم تحلیلی از جنگ را ارائه دهیم.

عامری با بیان اینکه سعی کردیم روایت پیروزی ملت بزرگ ایران را به تصویر بکشیم افزود: لازم بود شکست رژیم صهیونیستی را بصورت مستند روایت کنیم و این خیلی اهمیت داشت. رمز پیروزی ما در این جنگ بزرگ جهانی دو چیز یعنی دو رمز اساسی داشت جدای از پایمردی نیروهای مسلح ما خدمات ویژه ای که دولت جمهوری اسلامی در این ایام ارائه داد رهبری مقتدر حکیمانه و خردمندانه رهبر معظم انقلاب در حفظ تمرکز مدیریت کشور و بازآرایی کشور برای مقابله با حریف و دشمن بسیار مهم و اساسی بود.

نویسنده در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب "اتحاد مقدس ایران" گفت: در کنار این لبیک ملت بزرگ ایران برای وحدت و اتحاد و کنار هم ایستادن بود اتحاد مقدس ایرانیان در این جنگ ۱۲ روزه مثال زدنی است.

وی گفت: تجربه ما در این۱۲ روز دفاع (۲۳ خرداد تا ۴ تیر ۱۴۰۴) تجربه جدیدی از همبستگی ملت بزرگ ایران بود که در دوره‌های گذشته شاهد نبودیم.

نویسنده در این اثر ضمن پرداختن به علل و عوامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه گفت: به مسائلی مثل نقض آشکار حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران توجه ویژه شده است.

داود عامری گفت: کتاب «اتحاد مقدس ایران» علاوه بر روایتگری مستند رخدادهای جنگ، به تبیین راهبردها و راهکارهای تقویت همبستگی با نگاه آینده نگرانه به عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم، افزایش تاب آوری و ساخت ایران قوی نیز می‌پردازد.

این اثر هم اکنون از طریق مراکز معتبر نشر و توزیع کتاب در سراسر کشور قابل تهیه است و پیش بینی می‌شود و توجه به موضوع مهم و روز آن با استقبال محافل علمی و رسانه‌ای مواجه شود. پیش از این کتاب "اردک دیوانه" و "تقویم تاریک" درباره مسائل مرتبط با جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است.