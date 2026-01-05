پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر گفت: ۵۰ هزار گردشگر از سراسر کشور از جشنواره گل نرگس خفر بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، علیاصغر طاهری باباناری گفت: در این جشنواره، گل نرگس، صنایعدستی، محصولات خانگی، غذاهای بومی و محلی و محصولات کشاورزی در بیش از ۱۵۰ غرفه به بهزدید کنندگان عرضه شد.
جشنواره گل نرگس شهرستان خفر از ۹ دی در فضایی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با عنوان بوستان غدیر شهر بابانار آغاز شد و تا ۱۳ دی ادامه داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر افزود: پیش بینی می شود میزان فروش شرکتکنندگان در این دوره به بیش از ۵۰ میلیارد ریال برسد که نقش مهمی در رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه صنعت گردشگری این شهرستان دارد.ا
طاهری باباناری با بیان استقبال گسترده گردشگران ادامه داد: شهرستان چهارفصل خفر با برگزاری شش رویداد گردشگری و مذهبی در طول سال، توانسته است زمینه جذب گردشگران را فراهم کند و گامی مؤثر در معرفی ظرفیتها و محصولات نوبرانه این شهرستان بردارد.