به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مشاعات مجتمع‌های مسکونی در برخی از مناطق شهر، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شیراز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری"۱۲ فخرآباد" با اقدامات پلیسی یک سارق را که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شد و دوربین مداربسته، پمپ، کنتور آب و شیرآلات را سرقت می‌کرد، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه در بازرسی اولیه از سارق تعدادی دوربین مداربسته سرقتی کشف شد، گفت: متهم در بازجویی فنی ماموران "پایگاه تجسس" به ۳۰ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد