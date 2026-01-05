پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم شفافسازی نقش صندوق ملی مسکن و تمرکز بر مأموریتهای ملی تأکید کرد و هشدار داد که این نهاد نوپا نباید وظایف شرکتهای تابعه وزارتخانه را تداخل ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در مراسم تودیع و معارفه سرپرست صندوق ملی مسکن، بر ضرورت بازتعریف دقیق مأموریتهای این صندوق ملی تأکید کرد.
وی با قدردانی از خدمات اصغر نورالهزاده در دوره سرپرستی پیشین، اقدامات او را اثرگذار توصیف کرد.
طاهرخانی از انتصاب خسرو مختاری به عنوان سرپرست جدید خبر داد و با اشاره به سوابق مدیریتی بالای وی، گفت: نقش مؤثری در پیشبرد طرحهای مسکن ایفا کند.
معاون وزیر گفت: صندوق ملی مسکن به عنوان نهادی نوپا در تأمین مالی مسکن، باید چارچوب فعالیتهای خود را شفاف کند و از ورود به حوزههای موازی با بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکتهای تابعه وزارتخانه پرهیز جوید.
وی افزود: برخی مسئولیتها سالهاست توسط شرکتهای تابعه انجام میشود و صندوق نباید بدون مأموریتهای جدید، جایگزین وظایف ذاتی آنها شود.
طاهرخانی بر سازماندهی فعالیتها و برنامهریزی اولویتدار تأکید کرد و این رویکرد را برگرفته از تجربیات گذشته صندوق و سیاستهای فعلی وزارتخانه دانست.
وی پرهیز از تصدیگری را الزامی برشمرد و خاطرنشان کرد: صندوق مجموعهای ملی است و نباید ساختارهای محلی و منطقهای داشته باشد؛ چابکی در پیگیری مأموریتها ضروری است.
معاون وزیر تعامل دوسویه با سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، بانکها و حوزه بازآفرینی شهری را از الزامات موفقیت صندوق دانست.
طاهرخانی رفع ابهامات مأموریتها را خواستار شد و بر انتشار بهموقع حسابها، صورتهای مالی و گزارشهای فصلی عملکرد مالی تأکید کرد.
وی افزود: این گزارشها برای تصویر عمومی و جایگاه نهادی صندوق حیاتی است.
معاون مسکن با اشاره به سیاستهای کلان، صندوق را موظف به پیشرو بودن در اجراییسازی مصوبات شورای عالی مسکن دانست.
طاهرخانی توسعه فناوریهای نوین، ابزارهای مالی جدید، اولویتبندی برنامهها با توجه به محدودیت منابع و اجرای تکالیف قانون جهش تولید مسکن را از انتظارات وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: صندوق ملی مسکن در چارچوب این قانون ایجاد شده تا منابع را تجمیع و تجهیز کند.
معاون وزیر در پایان بر سیاست وزارتخانه در تثبیت جایگاه صندوق و تقویت استقلال مالی و اداری آن تأکید کرد.
طاهرخانی صندوق را مکلف به استقرار سریع ساختار مصوب خود دانست تا با توان مضاعف به اجرای برنامههای مسکن کمک کند.
این سخنان در حالی ایراد شد که صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نقش محوری در سیاستهای حمایتی ایفا میکند.
کارشناسان معتقدند تمرکز بر مأموریتهای ملی میتواند کارایی صندوق را افزایش دهد.