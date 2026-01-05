به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز پانزدهم دی با افزایش ۱۰۵ هزار و ۴۹ واحدی، معادل ۲.۵۸ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد متوقف شد.

شاخص کل هم‌وزن، اما با افزایش ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحدی، معادل ۱.۶۹ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

بازار سرمایه بعد از تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم معاملات خود را پر قدرت آغاز کرد و بیش از ۷۹ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت در حال معامله بودند.

در معاملات امروز، بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت امروز بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.