شاخص کل بورس تهران بعد از چند روز اصلاح بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز پانزدهم دی با افزایش ۱۰۵ هزار و ۴۹ واحدی، معادل ۲.۵۸ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد متوقف شد.
شاخص کل هموزن، اما با افزایش ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحدی، معادل ۱.۶۹ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
بازار سرمایه بعد از تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم معاملات خود را پر قدرت آغاز کرد و بیش از ۷۹ درصد سهام در محدودهی مثبت در حال معامله بودند.
در معاملات امروز، بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی وارد شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت امروز بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.