واکنش مردم ایران به رئیس جمهور آمریکا، روایت ایستادگی یک ملت در برابر قماربازی بوده که سابقه او با تحریم، تهدید و خونریزی گره خورده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران، کشتار مردم بی‌گناه را در کارنامه خود ثبت کرد، این‌بار در قالب جنگ روانی، سعی در مداخله سیاسی در مسائل داخلی کشورمان را دارد، اما واکنش مردم ایران به رئیس جمهور آمریکا، روایت ایستادگی یک ملت در برابر قماربازی بوده که سابقه او با تحریم، تهدید و خونریزی گره خورده است.