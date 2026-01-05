به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدرضا عابدی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهیدسلیمی نکا با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در نیروگاه نکا، گفت: در این نشست پروژه‌هایی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان نیروگاه شناسایی شد که اجرای آن‌ها می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، رفع محدودیت تولید برق و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک صنایع انرژی افزود: اجرای این پروژه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی کشور می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند اجرا داشته باشد؛ اقدامی که در مقابل، منافع مشترکی همچون افزایش راندمان و پایداری تولید برق را برای همه بخش‌ها به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: استفاده از گواهی‌های افزایش راندمان، سازوکارهای مالی صندوق‌ها و سایر ابزارهای حمایتی می‌تواند پشتوانه اجرای این طرح‌ها باشد و نیروگاه نکا از هرگونه سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه استقبال می‌کند.

عابدی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده بر این است که نخستین پروژه مشترک افزایش راندمان نیروگاه نکا تا پایان دی‌ماه وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری عملی شود.