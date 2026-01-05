به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت سیم برق در سیاهکل، ماموران آگاهی این شهرستان در یک عملیات غافلگیرانه، سارق سیم و کابل برق را هنگام سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهم ۲۳ ساله به ۵ فقره سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک درخصوص سرقت سیم برق را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.