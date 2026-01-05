شرکت‌های در آستانه ورشکستگی در انگلیس که به شرکت‌های زامبی مشهور شده‌اند در سال جدید میلادی، به علت بالا رفتن هزینه‌های کسب و کار و میزان بهره‌های بانکی، فرو خواهند پاشید و بر شمار بیکاری در انگلیس افزوده خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اندیشکده "بنیاد رزولوشن" در انگلیس با انتشار گزارشی هشدار داد که کسب و کار‌ها در انگلیس، تحت تأثیر افزایش میزان بهره، بالا رفتن بهای انرژی و افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند که می‌تواند عمر شماری از شرکت‌های ضعیف را که به "زامبی" یا "جسد در حال حرکت " مشهور شده‌اند، به پایان برساند.

این اندیشکده با انتشار گزارشی هشدار دهنده چشم انداز سال جدید نوشت که سال ۲۰۲۶ پس از دهه‌ها رشد کند بهره وری می‌تواند "نقطه عطف" در اقتصاد انگلیس باشد، زیرا شرکت‌های غیر مولد بیشتری از بین خواهند رفت و بر شمار بیکاران در این کشور افزوده خواهد شد.

روزنامه گاردین نوشت "روث کورتیس" (Ruth Curtice)، مدیر اجرایی "بنیاد رزولوشن" گفت که نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان از سال ۲۰۲۶ به عنوان "سال عطف" از منظر اقتصاددانان و جمعیت شناسان آینده یاد کرد، اما میزان بهره بالا رفته و حداقل دستمزد‌ها افزایش یافته است که شرکت‌های در حال مبارزه برای بقا را نابود می‌کنند.

وی افزود: با کنار رفتن این شرکت ها، در‌ها برای جایگزینی شرکت‌های جدید و سازنده‌تر باز می‌شود، اما در حالی که این خبر خوبی برای چشم‌انداز اقتصادی میان مدت در انگلیس است، تأثیر کوتاه‌مدت آن می‌تواند جابجایی شغل و افزایش بیکاری در این کشور باشد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس بیکاری در این کشور به بالاترین میزان، (غیر از دوران همه‌گیری کووید) در یک دهه رسیده است و در ماه اکتبر ۵.۱ درصد شد. صاحبان مشاغل گفته‌اند که افزایش مالیات و افزایش دستمزد از جمله عواملی است که کارفرمایان را از استخدام کارکنان باز می‌دارد.

روزنامه گاردین نوشت، کارشناسان در انگلیس چندین سال است که هشدار می‌دهند که انگلیس، توسط به اصطلاح "شرکت‌های زامبی" - شرکت‌هایی که به سختی سرپایند و فقط در کسب‌وکار باقی می‌مانند، مانع از تخصیص منابع به بخش‌های مولدتر اقتصاد شده است. به نوشته این روزنامه، اقتصاددانان گفته‌اند که بهره پایین در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به این امر کمک کرده است، زیرا هزینه‌های وام‌گیری ارزان به شرکت‌های دارای بدهی کمک کرد تا سرپا بمانند. در حالی که بانک مرکزی انگلیس از دو سال پیش، میزان پایه بهره را شش بار کاهش داده است ( از اوج ۵.۲۵ ٪ به ۳.۷۵ ٪ ) هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها نسبت به قبل از همه گیری کووید بیشتر است و بقای این شرکت‌ها را به مخاطره انداخته است.

هنوز آمار شرکت‌های ورشکست شده در سال ۲۰۲۵ منتشر نشده است، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ فقط در انگلیس و ولز نزدیک ۲۴ هزار شرکت دچار ورشکستگی شدند.