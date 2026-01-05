در سفر استانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اصفهان، میز خدمت ثبتی با حضور حسن بابایی در مسجد بلال شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به استان اصفهان، با حضور در مسجد بلال این شهرستان، میز خدمت ثبتی برگزار کرد و به صورت مستقیم به مطالبات و مشکلات ثبتی شهروندان رسیدگی کرد.

این برنامه با هدف پاسخ‌گویی مستقیم به مردم، بررسی مسائل و مشکلات ثبتی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا و با حضور معاون راهبردی، توسعه مدیدیت و منابع سازمان ثبت و جمعی از شهروندان، مسئولان محلی و مدیران ثبتی استان برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این میز خدمت، به صورت چهره‌به‌چهره با مراجعان دیدار و دستورات لازم برای پیگیری و تسریع در حل مشکلات مطروحه را صادر کرد.

حسن بابایی در حاشیه این مراسم، ارتباط نزدیک و بی‌واسطه با مردم را از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و تأکید کرد: برگزاری میز‌های خدمت نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی دارد.

این برنامه، سی‌اُمین میز خدمت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری به شمار می‌رود که در چارچوب سفر‌های استانی و با رویکرد مردمی برگزار شده است.