کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس رأی آورد؛ نماینده قزوین اصلاحات فوری در ساختار مالیاتی و نرخ ارز را برای حمایت از اصناف و مردم محروم خواستار شد و اجرای کامل کالابرگ را کلیدی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بر ضرورت رعایت عدالت و توجه ویژه به معیشت مردم در مرحله اصلاح جزئیات تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه اصناف قلب تپنده اقتصاد کشور هستند، خواستار اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالیاتی شد.

وی تصریح کرد: «تا زمانی که ساختار مالیاتی ما شفاف، عادلانه و متناسب با شرایط واقعی تولیدکنندگان و کسبه خرد نباشد، نمی‌توانیم شاهد رونق واقعی باشیم. بودجه باید ابزاری برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی باشد، نه افزایش آن.»

نماینده قزوین همچنین ثبات اقتصادی را پیش‌شرط هرگونه توسعه دانست و گفت: «نوسانات نرخ ارز یک عامل مخرب اصلی بر بازار است. دولت و مجلس باید یک بار برای همیشه تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و از تورم افسارگسیخته جلوگیری کنند. تثبیت نرخ ارز، خط قرمز ما در بررسی جزئیات لایحه بودجه است.»

وی اجرای کامل و بدون نقص طرح کالابرگ الکترونیک را برای کنترل سفره خانوارها حیاتی برشمرد و افزود: «طرح حمایت معیشتی باید به طور مؤثر به دست دهک‌های پایین جامعه برسد. کالابرگ الکترونیک، بهترین سازوکار برای جلوگیری از انحراف یارانه‌ها و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت مصوب است و اجرای آن نباید به تعویق بیفتد.»